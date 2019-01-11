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Новак отчитался перед Путиным о рекордной добыче нефти и газа

Экономика

Российские нефтяники в 2018 году добыли 556 млн тонн «черного золота»

Москва, 11 января 2019, 08:28 — REGNUM  На встрече с президентом России Владимиром Путиным министр энергетики РФ Александр Новак заявил о рекордных темпах роста отрасли в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы ведомства, в 2018 году российские нефтяники добыли 556 млн тонн «черного золота», что на 10 млн тонн больше, чем в 2017 году.

«Было введено в эксплуатацию 54 месторождения, из них несколько крупных, такие месторождения, как Русское, Тагульское, Куюмбинское — Красноярский край и ЯНАО», — подчеркнул Новак.

Также министр отметил, что в минувшем году газовая отрасль побила 18-летний рекорд по добыче: всего в России было добыто 725 млрд кубометров газа, что примерно на 5% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2018 года стало известно, что Москва и Дамаск заключили коммерческие соглашения в сфере разведки и добычи углеводородов на территории Сирии.

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Энергетика
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