Ульяновская компания требует более 100 млн рублей с «Чувашавтотранса»

Чебоксары, , 08:26 — REGNUM В Чувашии продолжается конкурсное производство в отношении ГУП «Чувашавтотранс» (подведомственное минтрансу республики). Компания из Ульяновска требует включить в реестр требований кредиторов более 103 млн рублей, ссылаясь на контракт по поставке моторного масла на общую сумму свыше 3,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, заявителем выступает общество «Ямалнефтесервис», зарегистрированное в Ульяновске. В документе компания ссылается на заключённый 14 марта 2018 года контракт по поставке моторных масел для «Чувашавтотранса» на общую сумму 3 641 761,19 рублей. В рамках контракта в марте было поставлено масло на сумму 605 0 50 рублей.

«Ответчик не исполнил обязательство по оплате в предусмотренный договором срок. Таким образом, долг должника за поставленный товар составляет 605 050 рублей. Из-за отказа должника принять оставшийся по госконтракту товар истец понёс убытки (реальный ущерб, упущенную выгоду) в размере разницы между стоимостью контракта и стоимостью поставленного товара в размере 3 036 711,19 рублей.

Из-за неоплаты должником поставленного товара и непринятия оставшегося товара к поставке, истец не смог получить не только деньги за товар, но и понёс ущерб из-за несвоевременного расчёта со своим поставщиками, из-за невозможности оплаты заявок и обеспечения иных государственных контрактов, из-за потери возможности исполнения выгодных контрактов, договоров и сделок, всё это принесло ущерб истцу в размере 100 000 000 рублей», — говорится в требовании.

Общая сумма задолженности, которую общество «Ямалнефтесервис» просит включить в реестр требований кредиторов, оценена компанией в 103 641 761,19 рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, компания «Ямалнефтесервис» зарегистрирована в Ульяновске в мае 2017 года с уставным капиталом в 100 тыс. рублей. Основной вид деятельности — оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Предприятие было единственным государственным перевозчиком в республике. В рамках производства в ноябре отмечалось, что я общее число голосов кредиторов и уполномоченных органов составляет в общей сумме 25 565 424,5 рублей, из них 11 124 432,45 рублей приходится на налоговую службу, 5 979 209,94 рублей — минюст Чувашии. В сентябре сообщалось, что требования кредиторов составляют 849 074 102 рублей 66 копеек.