Центробанк Никарагуа озвучил экономические потери из-за кризиса 2018 года

Манагуа, , 08:11 — REGNUM 10 января глава Центрального банка Никарагуа Овидио Рейес озвучил экономический ущерб, понесенный страной в результате политического кризиса 2018 года, сообщает агентство Prensa Latina.

Рейес отметил, что прогнозы экономического роста на 2018 год были благоприятными. Индустрия туризма Никарагуа рассчитывала принять 2 млн гостей в год, однако из-за попытки государственного переворота это число сократилось в 4 раза и достигло 500 тыс. Планируемый доход индустрии досуга оценивался в $960 млн, однако в действительности составил около $540 млн.

Иностранные инвестиции в 2018 году сократились вдвое и составили менее $800 млн.

130 тыс. человек лишились работы в результате кризиса, а экономический ущерб оценивается в $1,1 млрд. Рейес сравнил эти потери с $60 млн, в которые обошлась бы частному сектору реформа социального обеспечения, отмененная под давлением оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 апреля 2018 года в Никарагуа начались волнения, поводом для которых послужила реформа социального обеспечения, поспешно отмененная правительством. Уличные столкновения и блокада автодорог в стране продолжались до августа. За это время, по различным данным, погибли 200−300 человек. Правительство президента Даниэля Ортеги оценило события как попытку государственного переворота, проводимую при поддержке из Вашингтона.