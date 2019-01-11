Аукцион и критика: Оренбург готовится к снегопадам и паводку

Оренбург, , 07:42 — REGNUM Руководство Оренбурга подвергло критике работу коммунальщиков по вывозу снега. На аппаратном совещании 10 января глава города Дмитрий Кулагин отметил, что в конце декабря 2018 года во дворах домов скопилось много снега. Его нужно вывозить в срочном порядке. Необходимо расширять проезжую часть дорог, избавляться от снега на крышах зданий и свисающих сосулек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Первый заместитель градоначальника Сергей Чуфистов призвал подчинённых взять на особый контроль вопросы оперативной уборки снега и привлечения дополнительной техники.

«Мы также знаем по опыту, что снегопады января и февраля дают максимальное количество снега в Оренбурге и уже сейчас нужно начинать проведение противопаводковых мероприятий. Примерно с 20 января в округах следует начинать вывоз снега с тех мест, которые подтопляются весной, чтобы уменьшить нагрузку на ливневые канализации. Эти работы необходимо завершить до конца февраля», — резюмировал первый заместитель славы Оренбурга.

Стоит отметить, в конце 2018 года администрация Оренбурга объявила аукцион, где речь об услугах по вывозу снега. Начальная цена лота 1,7 млн рублей. Итоги конкурса подведут 14 января.

Согласно техзаданию, услуги для нужд МКУ «Комсервис» заключаются в предоставлении спецтехники с экипажами. В частности, нужны самосвал, автогрейдер и фронтальный погрузчик. Срок оказания услуг — до 31 декабря 2019 года, общее количество рабочих часов — 783. При необходимости исполнитель контракта должен будет работать круглосуточно.