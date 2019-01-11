Air France закрывает прямые рейсы в Эр-Рияд

Париж, , 07:43 — REGNUM Авиакомпания Air France прекратит осуществлять прямые рейсы в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, с 1 февраля 2019 года из-за недостаточных экономических показателей, сообщает Le Figaro.

Прямая связь между Парижем и Эр-Риядом теперь будет осуществляться авиакомпанией Saudi Arabian Airlines в соответствии с соглашением о сотрудничестве, говорится в сообщении французской компании.

Известно, что последний рейс вылетит из парижского аэропорта имени Шарля де Голля 31 января 2019 года.

Известно, что пассажиры, купившие билеты на рейс, запланированный на 1 февраля 2019 года, смогут обменять его на билет авиакомпании Saudi Arabian Airlines или получить финансовую компенсацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года авиакомпания Air France-KLM сильно пострадала от весенних забастовок, стоимость которых оценивается в 335 млн евро.

Подробности: Авиакомпании Air France-KLM нанесен ущерб из-за забастовок