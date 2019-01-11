В Забайкалье дорожает продовольствие

Чита, , 07:26 — REGNUM С 24 декабря 2018 года по 9 января 2019 года в Забайкальском крае наблюдается подорожание некоторых видов продовольствия. Согласно данным, опубликованным Забайкалкрайстатом, больше всего за последние три недели подорожали огурцы свежие (на 6,5%) и куриные яйца (3,7%).

Также увеличились цены на помидоры свежие (на 2,6%), лук репчатый (на 2,3%), морковь (на 1,6%), капусту белокочанную свежую (на 1,5%), рыбу мороженую неразделанную (на 1,3%), масло подсолнечное и яблоки — (на 1,0%).

В то же время перечень подешевевшего продовольствия весьма скромен. Снижение цен на муку пшеничную составило 0,9%, на мясо кур и вермишель (на 0,2%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, колбасу вареную, крупу гречневую-ядрицу, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности и маргарин (всего на на 0,1%).

Напомним, за период с 17 по 24 декабря 2018 года прирост цен в Забайкальском крае на огурцы свежие составил 16,7%, яйца куриные — 2,9.