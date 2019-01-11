На оренбургском концерне ввели процедуру внешнего наблюдения

Орск, Оренбургская область, , 07:10 — REGNUM Арбитражный суд Оренбургской области вынес решении о введении внешнего наблюдения на машиностроительном концерне «ОРМЕТО-ЮУМЗ», расположенном в Орске. Документ опубликован на сайте электронного правосудия.

Судебная инстанция признала обоснованным заявление истца о признании предприятия банкротом. В отношении завода вводится процедура наблюдения.

Стоит отметить, что в деле о банкротстве крупного машиностроительного производства сменился заявитель. Изначально иск подавал Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс». В декабре суд рассмотрел заявление ООО «Интерфин ТЭК» (Москва) о процессуальном правопреемстве и произвёл замену заявителя.

Финансовые требования истца составляют 125 487 824 рубля. Судебное заседание по подведению итогов внешнего наблюдения назначено на 14 мая 2019 года.

По решению суда приостановлено исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, в частности, сняты аресты на имущество ОРМЕТО-ЮУМЗ. Исключения составили исполнительные документы, выданные на основании вступивших в законную силу до даты введения наблюдения судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и о возмещении морального вреда. Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов является определение арбитражного суда о введении наблюдения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» с сентября 2018 года находится в простое. С 4 декабря простой официально был отменён, но возобновить полноценно производство не удалось. В настоящее время предприятие вновь в простое до 21 января. Из-за кризиса с завода уволились десятки работников. В конце 2018 года около 400 членов трудового коллектива выходили на митинг.

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