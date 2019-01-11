Самая известная в Китае пешеходная улица удлинится на 300 метров

Пекин, , 06:43 — REGNUM Древняя и очень популярная среди туристов пешеходная улица Пекина Ванфуцзин, которая в настоящее время является крупной коммерческой зоной, будет расширена в северной направлении на более, чем 300 метров в текущем году, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

Расширение будет проходить в несколько этапов по мере создания новых бизнес-предприятий и планируется к завершению до конца 2019 года. Пешеходный участок улицы Ванфуцзин длиной 548 метров после реконструкции удлинится до 892 метров. Сама же улица Ванфуцзин в настоящий момент, с учетом автомобильного участка, составляет 1818 метров в длину.

Целью удлинения улицы является предоставление больших возможностей и публичного пространства для развития предприятий и культурных заведений, отметил заместитель директора канцелярии по вопросам развития района Ванфуцзин Люй Хуэй, добавив, что самые известные в мире торговые улицы обычно имеют пешеходный участок длиной от 800 метров до километра.

Напомним, что улица Ванфуцзин расположена в пекинском районе Дунчэн (кит. «Восточный город»). Она также имеет неофициальное расхожее название «первая улица в Китае». Еще с середины правления китайской династии Мин (1368 — 1644) улица уже являлась оживленным торговым центром. В эпоху династии Цин (1644 — 1912) здесь были построены резиденции принцесс и аристократии.