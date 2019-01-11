Перелёты Владивосток — Москва с «ИрАэро» отменены до лучших времён

Владивосток, , 06:42 — REGNUM Авиакомпания «ИрАэро» с 10 января прекратила перелеты по маршруту Владивосток — Москва — Владивосток. Перевозчик озвучил причину — низкая загруженность самолётов Boeing 777−200, соответственно рейсы не окупаемы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в авиакомпании.

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«Если руководство компании приняло такое решение, то значит, другого выхода нет. Самолеты летали практически пустые. Мы регулярно снижали стоимость билетов, но Boeing не наполняется. Из 371 посадочного места часто даже половина не занята. Такие перелеты невыгодны компании», — пояснили в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро».

Меньше полугода «ИрАэро» продержалось на маршруте Владивосток — Москва и обратно — полёты начались в августе 2018 года. Правда, в авиакомпании заверили, что с увеличением пассажиропотока в сезон отпусков перелёты по этому направлению возобновятся. Всё зависит от спроса.

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Как сообщало ИА REGNUM, выполнять льготные рейсы с 1 января по 31 декабря 2019 года по субсидируемым маршрутам в ДФО, получать за них компенсации из госбюджета, готовы авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», «Сибирь», «Якутия», «ЮТэйр» и «ИрАэро». Россавиация утвердила список.