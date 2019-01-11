В Хабаровском крае одобряют запрет Роспотребнадзора на еду из дома в школах

Хабаровск, , 07:04 — REGNUM Роспотребнадзор разработал новые правила организации питания детей в школах. Помимо прочего, отныне домашняя еда, принесённая ребёнком в школу, окажется под запретом. Мнения родителей и педагогов выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно новым правилам организации питания детей в школах, детям будет запрещено приносить с собой в школу еду из дома.

Родители в свободном порту Ванино пока с замешательством отнеслись к нововведению.

«Ну, не знаю, наша бабушка часто даёт сыну-второкласснику с собой обед, котлету, картофельное пюре, салат, иногда фаршированные блинчики или что-то ещё. Почему нельзя? Домашнее ведь вкусней», — недоумевает мама ученика второго класса Виктория.

«А если у ребёнка аллергия на какие-то продукты? Если у него особый режим питания? Родители ведь лучше знают, что ему можно», — считает мама ученицы пятого класса Татьяна.

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А вот председатель муниципального Собрания депутатов порто-франко, в недавнем прошлом директор передовой и крупнейшей школы Ванинского района Юлия Корольчук полностью поддерживает введенный Роспотребнадзором запрет.

«Это совершенно правильное решение. Во-первых, за здоровье детей, за всё, что произойдёт с ними в школе, отвечают директор и педагоги. А доходы у семей разные, вообще семьи разные. Одни покупают свежие продукты на рынке, другие, увы, где-то у дороги, «просрочку», и такое бывает, увы. К тому же «еда из дома» — понятие растяжимое. Хорошо, если это еда из дома, заботливо приготовленная бабушкой. А если это пицца или шаурма, купленная с лотка на улице? Из чего это готовили? Какими руками всё это брали? В школе несколько сотен детей, за каждым следить и проверять качество еды, которую принесли из дома, — ну, нереально это. А потом — раз и отравление. Даже бабушкина котлета, полдня пролежавшая в портфеле, уже представляет опасность. Необходимо организовать правильное питание в школах, перестать разделять детей на бедных и богатых, то, что сегодня делает наш губернатор Сергей Фургал. Вот это правильное решение. В крупных городах еду для школ готовят комбинаты детского питания. У нас такого комбината нет, поэтому у нас готовят наши школьные повара — очень хорошие, очень опытные, готовят вкусно. И пусть родители не переживают по поводу того, что будет есть ребёнок-аллергик. Родители просто обязаны поставить в известность школу, повара готовят отдельный диетический стол, это в порядке вещей. А если не готовят, то это уже нарушение, это уже — вопрос к организации питания. Но носить в школу еду, неизвестно из чего, где и как приготовленную, действительно не стоит», — убеждена Юлия Корольчук.

В новых правилах организации школьного питания от Роспотребнадзора предусмотрены конкретные требования к составу школьных обедов и завтраков. В них обязательно должны входить мясо, птица, сливочное и растительное масло, ржаной и пшеничный хлеб. Не реже одного раза в 2−3 дня в школьном меню должны быть рыба, творог, яйца, кисломолочные продукты. Все продукты, из которых будут готовить еду детям в школах, должны быть обогащены витаминами и микроэлементами, включать йодированную соль. Не реже двух раз в неделю дети должны получать продукты, включающие бифидо‑ и лактобактерии.

Роспотребнадзор не приветствует жареную еду в школах — рекомендуется блюда тушить, готовить на пару либо запекать. Рекомендуется включать в меню в школах кислородные коктейли.

Категорически запрещается оставлять приготовленные блюда с завтрака на обед, а уж тем более на следующий день. Например, нарезанные бутерброды могут храниться на прилавке или витрине не более часа. Сосиски должны вариться не менее 5 минут с момента закипания, яйца — 10 минут.

Также Роспотребнадзор вводит запрет на алюминиевые столовые приборы — вилки и ложки, отныне только нержавеющая сталь. Разрешается использовать одноразовую посуду, при строжайшем условии, что она будет использоваться только один раз.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал всерьёз озаботился организацией детского питания в школах. Главу региона возмутило, что дети из бедных семей питаются за разными столами с ровесниками из семей обеспеченных, причём им дают другую еду. Так, в одной из школ «бедных» и «не бедных» сажают за разные столы. Детям, чьи родители могут заплатить за школьные обеды, дают макароны с сосиской, а бедным детям — пустые макароны. Узнав об этом, губернатор Хабаровского края устроил нешуточный разнос министру образования и пообещал чиновникам лишить их премий и прочих приятных выплат, а на сэкономленные деньги обеспечить детей в школах «котлетами с пюрешкой».

Но не везде руководители регионов столь трепетно относятся к организации питания подрастающего поколения. Так, в ЕАО общественность, а вслед за ней и прокуратура выяснили, что чиновники правительства области питаются намного дешевле и вкусней в своей правительственной столовой, нежели дети в школах.

На Камчатке разгорелся скандал после прокурорской проверки в школьных столовых — выяснилось, что детям поставляли некую смесь вместо сливочного масла, в которой содержались опасные для здоровья жиры, а также давно просроченные продукты питания.

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