Конному заводу в Татарии выдали «чёрную метку»

г. Нурлат, Татария, , 06:02 — REGNUM В Татарии может быть обанкрочен конный завод. Иск с требованием признать несостоятельным ООО «Нурлатский конный завод им. Сибагатуллина Ф.С.» из города Нурлата подало ООО «Тулпар Агро». Дело к производству пока не принято, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 29 декабря — в последний рабочий день 2018 года, и пока не принят к производству. Сумма исковых требований — 1 141 500 рублей. В 2017 году истец дважды судился с конным заводом, взыскивая долги. Первый иск на сумму 1 млн рублей долга и 115,119 тыс. рублей процентов был удовлетворен в марте 2018 года. Долг возник по договору купли-продажи племенной лошади в 2016 года. Лошадь по кличке «Грозная Цунами» была поставлена конному заводу в Нурлате, но 1 млн рублей за неё в срок не был выплачен, что и стало основанием для обращения в суд.

В апреле 2018 года суд взыскал с нурлатского предприятия ещё 141,5 тыс. рублей долга по договору займа от 2015 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Нурлатский конный завод им. Сибагатуллина Ф.С.» было учреждено для разведения лошадей 3 октября 2012 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, гендиректор с мая 2016 года — Алмаз Ганиев, единственный владелец — Радифя Сибагатуллина, которая в разные годы выступала соучредителем ещё девяти юрлиц, в том числе — ООО «Фортуна» (ресторанная деятельность).

В городе Нурлате существует ещё одно ООО со схожим названием — ООО «Нурлатский конный завод», чьим собственником числится компания из структур «Татнефти» — ООО «Татнефть-Актив». ООО «Нурлатский конный завод» создано 25 ноября 2016 года, уставный капитал — 3 924 900,02 рубля, на сегодня находится на стадии реорганизации.

Из казанских СМИ известно, что нурлатский завод курировал депутат Госдумы от Татарии Фатих Сибагатуллин, а прежде юридическим лицом завода выступало одноимённое муниципальное унитарное предприятие, которое в 2012 году находилось на грани банкротства.

«Должно было пройти судебное заседание о признании МУПа банкротом, но долг удалось погасить. В 2016-м началась его ликвидация и в том же году депутат Госдумы основал ООО «Нурлатский конный завод им. Сибагатуллина Ф. С.», — писало издание InKazan в августе 2018 года, уточняя, что с 2016 года компания «Татнефть» заявляла о возрождении коневодства в регионе и популяризации конного спорта, а завод был приобретён для обеспечения конных школ скакунами.