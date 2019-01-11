Молочные продукты с растительными жирами начнут маркировать

Москва, , 05:53 — REGNUM Производители молочной продукции с добавлением растительных жиров начнут маркировать упаковки с 11 января, сообщает пресс-служба Роскачества.

Ведомство сообщает, что 11 января подошел к концу 180-дневный срок, который отводился производителям молочной продукции с добавлением растительных жиров на смену упаковки в соответствии с регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

«Из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира», — сообщает пресс-служба Роскачества.

Предполагается, что теперь покупатель сможет увидеть реальный состав молочной продукции. Надписи о добавлении в молочный продукт растительных жиров должны быть явно выделены на упаковке или этикетке продукта. Надпись о содержании растительных жиров должна быть нанесена шрифтом размером не менее 2,5 миллиметров.

«Использовать в названиях таких товаров молочные термины стало запрещено. Также молочные термины исключаются из товарных знаков, маркировки и с этикетки таких продуктов», — подчеркнули в ведомстве.

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