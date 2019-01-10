Четверг, 10 Января 2019 года
22:53:43 МСК

Инфляции в Армении в 2018 году в два раза ниже запланированного

Экономика

«Вопреки прогнозам, что в 2018 году будет зафиксирована инфляция в размере 3% или даже 3,5-4%, она составила 1,8%»

Инфляции в Армении в 2018 году в два раза ниже запланированного

Ереван, 10 января 2019, 22:51 — REGNUM  И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обнародовал показатель инфляции в Армении по итогам 2018 года.

«Вопреки прогнозам, что в 2018 году будет зафиксирована инфляция в размере 3% или даже 3,5−4%, она составила 1,8%», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, в какой-то момент темпы инфляции настораживали, но правительство и Центральный банк смогли сдержать инфляцию.

Согласно госбюджету, инфляция в Армении на 2018 год запланирована на уровне 4% (±1,5%).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Армении
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить