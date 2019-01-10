Как жить в 2019 году: подорожает практически всё

Георгий Серебряков, , 23:56 — REGNUM

В новом году россиянам придется потуже затянуть пояса — повышение цен предрекают как аналитические агентства, так и государственные ведомства. Пока эксперты рассуждают о макроэкономических показателях, фискальной политике властей и прогнозируют уровень ВВП, корреспондент ИА REGNUM разбирался, как эти процессы скажутся на жизни простых граждан.

2019 год сулит простым россиянам мало хорошего. Дорожать будет практически все, начиная с продуктов, бытовой химии, техники и заканчивая коммунальными услугами и проездом. В декабрьском докладе о денежно-кредитной политике Центробанк спрогнозировал, что тяжелее всего придется в первую половину года. За этот период инфляция разгонится до 5−6%, но затем рынок адаптируется, и к концу года её величина составит до 4,3%. На деле цифры могут быть существенно выше — методика, по которой рассчитывают инфляцию, вызывает много вопросов. По мнению ряда экспертов, да и простых граждан, цены в магазинах дорожают намного быстрее, чем в ведомственных прогнозах. Есть сомнения и в том, что рост цен замедлился ко второй половине года.

Одним из катализаторов инфляции станет новая ставка налога добавленной стоимости — его платят все, кто участвует в создании товаров и услуг. Это признает и Минэкономразвития. В выпуске «Картины экономики» за июнь 2018 года ведомство спрогнозировало рост налога ускорит инфляцию почти на треть — на него придется 1,3 из 4,3%. Новую ставку в 20%, вместо 18%, ввели, чтобы поднять доходы бюджета. Эта мера должна ежегодно пополнять государственную казну на 600 млрд рублей. В 2011 году Британия пошла по такому же пути и повысила НДС. Как сообщало Daily Mail, цены на макароны сразу выросли на 35%, овощи — на 25−30%, растительное масло — на 14%. В стране произошел скачок безработицы, которая перевалила за 8%. Только спустя два года количество безработных вернулось к показателям, которые были до повышения налога. И хотя в Британии ставку НДС подняли чуть выше, чем в России (на 2,5% вместо 2%) у нас в стране одновременно с налогом в 1,5 раза увеличили акцизы на топливо. Кроме того, в течение года дважды повысят стоимость коммунальных услуг. Всё это скажется на себестоимости продукции. Однако у нас есть и «преимущества» перед англичанам, которые помогут сдержать инфляцию. Например, более низкая покупательская способность. В декабрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике отмечен низкий спрос и неоднородную динамику потребления по регионам к концу 2018 года. Едва ли на фоне новых налогов и сборов россияне станут более платежеспособны.

Из-за слабой покупной способности населения ретейлеры вынуждены будут сдерживать рост цен. Но для этого сетям придется пожертвовать качеством продуктов, что уже сейчас ощущается в регионах, а в течении 2019 года вероятно почувствуют и жители Москвы. Последние пару лет неоднократно сообщалось о дефиците качественной пшеницы и о том, что производители вынуждены всё чаще и больше добавлять в хлебобулочные изделия муку из фуражного зерна, которое предназначено на корм скоту. Теперь же эта ситуация может охватить все категории бюджетных продуктов. Также из-за роста налогов и транспортных расходов предприятиям придётся сокращать издержки, в том числе за счёт сокращения сотрудников. Согласно прогнозу Минтруда, с 12 декабря по 12 марта российские предприятия уволят почти четверть миллиона сотрудников, сообщали ранее «Известия».

3 mstlion Макароны

Эксперты дают разные оценки тому, насколько существенным окажется подорожание продуктов. Самый мрачный прогноз сделал РЭУ им. Плеханова. Университет предрек рост цен в пределах 17−30% в зависимости от товарной группы. Больше всего цены подорожают в небольших магазинах — на 30−32%. У крупных ретейлеров больше рычагов, чтобы повлиять на производителей, поэтому ценники на сетевых полках поменяются не так значительно. Причём подорожание будет происходить плавно — ретейлеры и производители работают по долгосрочным договорам и пересмотр цен, заключение новых соглашений процесс не быстрый, отмечают специалисты РЭУ им Плеханова в своём отчёте. Другие эксперты более сдержаны в оценках и считают, что повышения цен на продукты стоит ждать в пределах 10%.

Хотя на продажу продуктов действует прежняя ставка НДС — льготные 10%, их цены всё равно должны пойти вверх. На то есть несколько причин. Во-первых, рост издержек производства — подорожают удобрения и другие товары, которые используют в сельском хозяйстве. Во-вторых, в 1,5 раза поднимут акцизы на топливо. Из-за этого, согласно прогнозу в докладе Центробанка, бензин прибавит около 4,6%. В-третьих, повысят тарифы на коммунальные услуги. Кроме того, розничные сети и низкий спрос мешали производителям повышать стоимость пропорционально росту издержек. Поставщики воспользуются моментом инфляционных ожиданий. Под предлогом налоговой нагрузки они наверняка захотят не только компенсировать потери, но и увеличить прибыль. Перечисленные обстоятельства станут главными катализаторами инфляции в первые 6 месяцев нового года.

Вторая половина года тоже ожидается несладкой. Инфляция может ускориться, вопреки прогнозам Центробанка, при условии роста цен на зерно. Стоимость только хлебобулочных изделий в 2019 году может подскочить на 7−15%. Основных причин для этого четыре: рост экспортной стоимости, ставки НДС, цены на топливо и энергоносители, а также снижение прогноза по урожаю зерна. Есть и другие факторы, о которых пока мало говорят, но которые грозят больно ударить по кошелькам населения. Во-первых, с большой долей вероятности мировые цены на зерно пойдут вверх. Во-вторых, последние несколько лет аграрии выстраивали логистику под экспорт — доставка сельхозпродукции до российских портов стала недорогой и удобной. Так, в 2019 году завершится модернизация береговой части зернового терминала в Новороссийске и к 2020 году мощность объекта вырастет с 4,5 млн тонн зерна в год до 6 млн. И это только один из примеров. При этом 21 декабря Минсельхоз повысил прогнозный объем экспорта пшеницы из России. К тому же природные условия и торговая война между Пекином и Вашингтоном, в которой стороны облагают друг друга пошлинами, могут поспособствовать экспорту отечественной пшеницы.

Сейчас росту цен на зерно в России препятствуют нераспроданные прошлогодние запасы. Если лето окажется не слишком урожайным запасы израсходуют. Тогда стоимость пшеницы пойдет вверх. В совокупности с вероятным ослаблением рубля, экспорт сулит намного больше прибыли, чем продажи внутри страны. И хотя доля зерна в себестоимости хлебобулочных изделий относительно невелика, с учётом других негативных факторов, рост цен может превысить прогнозируемые 15%. Что касается макаронных изделий, то их стоимость в большей степени зависит от цены на сырьё. Доля муки в себестоимости макарон может достигать 80%. Кроме того, из-за роста стоимости зерна животных кормить станет накладнее. Появится риск, что вслед за хлебом и макаронами на полках в магазинах подорожает мясо и молоко, сосиски, колбасы, сметана, йогурты и даже яйца. Масла в огонь подольёт дорогой бензин. Товары животного и растительного происхождения относятся к скоропортящимся продуктам. Именно на них больше всего скажется повышение акцизов на топливо, потому что их развозят по магазинам практически ежедневно. Об этом уже предупреждают ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний. Как сообщило издание «КоммерсантЪ», представители этих объединений направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, где сообщили, что только дополнительные расходы на транспорт прибавят к стоимости скоропортящихся продуктов до 8%.

К тому же с мая 2019 года начнет действовать запрет на возврат скоропортящихся продуктов поставщикам. Норму ввели чтобы поддержать производителей, однако уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов считает, что эффект будет обратным. На своей странице в Facebook бизнес-омбудсмен написал, что такие меры могут негативно отразиться на мелких и средних производителях — торговые сети начнут закупать продукцию небольшими партиями или сократят ассортимент. Как следствие усложнится логистический процесс, издержки вырастут как у производителей, так и у продавцов. Как результат — возможный рост цен на продукцию, опасается Титов.

Таким образом, во втором полугодии к налоговой нагрузке и повышению стоимости топлива прибавится вероятность дополнительных издержек в логистике и риск скачка цен на зерно. Если вопрос, чем в итоге обернётся запрет на возврат скоропортящихся продуктов, спорный, то дефицит зерна, если он все-таки произойдёт, скажется однозначно негативно. Однако в этом вопросе у государства давно отработан механизм регулирования. Например, для аграриев могут ввести квоты на экспорт или поднять пошлину на вывоз зерна, ведь до 1 июля 2019 года при продаже за границу действует нулевой тариф. Регулировать цены поможет и интервеционный фонд — запасы зерна прошлых лет, в случае необходимости государство может поддержать сельхозпроизводителей финансово, как уже делало это не раз. Вопрос в том, насколько эффективны эти механизмы будут сейчас, когда выросли налоги, транспортные расходы, а рубль ослаб. Ждать, что буханка хлеба подорожает до 100 рублей, а мясо до 1000 рублей за килограмм не стоит. Однако в процентном выражении рост цен на продукты, скорее всего, будет двузначным.

Пока рядовые граждане на фоне роста цен считают каждую копейку, московские областные и столичные власти не скупятся тратить на собственные нужды многомиллиардные суммы. Например, власти Подмосковья в 2018 году только на пиар в СМИ потратили больше миллиарда рублей. Ранее ИА REGNUM сообщало о закупке Московской городской думы услуг по автотранспортному и экспедиционному обслуживанию на сумму в 222 миллиона рублей. Столичные депутаты хотят нанять 48 автомобилей бизнес-класса, 10 — эконом-класса и два микроавтобуса вместе с водителями. Особую пикантность закупке придает тот факт, что в цену включили расходы на парковку и штрафы, стоимость которых столичные власти не так давно существенно повысили. Получается, простые москвичи должны платить за это из своего кармана, а депутаты — из бюджета? Это только пара примеров того, на что в итоге идут деньги, собранные в казну. Всего же за годы правления Сергея Собянина претензий к неоправданно высоким расходам на госзакупках накопилось множество. Антимонопольная служба регулярно сообщает об очередных нарушениях в столичных госзакупках, журналисты и общественники заявляют, что тендеры выигрывают одни и те же компании, а цены в разы выше рыночных.

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На фоне всеобщего обнищания и предстоящих экономических трудностей подобные закупки московских властей выглядят пиром во время чумы. Получается, федеральная власть повышает налоги, чтобы развивать экономику, рационально перераспределить средства. Ради этого население из своего кармана оплачивает повышение цен на все товары и услуги. Региональные и местные власти при этом обязаны рачительно расходовать бюджетные деньги. Например, вкладывать их в инфраструктуру, социальные объекты, чтобы в виде подрядов и рабочих мест повышать благосостояние граждан, а вместо этого миллиарды уходят на самопиар и самообслуживание. Поэтому рост ВВП в 1,3% по итогам года, который прогнозирует Минэкономразвития, едва ли будет заметен для обычных граждан. Чтобы повысить благосостояние населения со средним или ниже уровнем доходов в государстве с неэффективными институтами, рост ВВП должен составить минимум 3%, а желательно — 3,5−4%. Не случайно именно таких показателей поручил добиться президент России Владимир Путин.