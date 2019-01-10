«Воронежтеплосеть» передадут в концессию «Квадре» в марте

Воронеж, , 20:22 — REGNUM Соглашение о передаче имущественного комплекса МКП «Воронежтеплосеть» в концессию ПАО «Квадра» планируется заключить в марте 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 января в пресс-службе администрации Воронежа по итогам процедуры отбора потенциальных концессионеров. Ранее, напомним, сообщалось, что договор может быть заключен в феврале.

Заявка «Квадры» на конкурс по отбору оказалась, как и ожидалось, единственной. Таким образом, после согласования передачи имущества предприятия в концессию депутатами областной думы, будет заключено соглашение.

«Имущественный комплекс предприятия перейдет концессионеру в марте, тогда же и начнется реализация инвестиционной программы, которая нацелена, в первую очередь, на повышение эффективности работы теплоэнергетического комплекса города и, соответственно, качества коммунальных услуг для горожан», — прокомментировал первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Муниципальное казенное предприятие «Воронежтеплосеть» обеспечивает теплом и горячей водой около трети жилого фонда областного центра последние годы находится в затяжном кризисе. Возможность передачи предприятия в концессию как решение его проблем обсуждается с 2014 года. «Квадра» сегодня обслуживает около 60% объектов теплоснабжения Воронежа. Концессионное соглашение будет предусматривать вложения в теплоэнергетическое хозяйство города не менее 3,6 млрд рублей. Кроме того, передача муниципального предприятия в концессию позволит городу экономить около 400 млн руб. в год.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года гордума направила в адрес губернатора просьбу установить для жителей Воронежа предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на второе полугодие 2019 года в размере 5% «в целях реализации концессионных соглашений».

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