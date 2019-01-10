«ЮТэйр» обошла авиакомпанию «Ямал» в федеральном субсидировании

Салехард, , 20:05 — REGNUM Четыре маршрута авиакомпании «Ямал» вошли в утверждённый список субсидируемых Росавиацией из федерального бюджета. Часть расходов будет покрыта на югорских направлениях из Екатеринбурга в Нягань, а также из Тюмени в Нягань, Белоярский и Нижневартовск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2018 году Росавиация субсидировала авиакомпании «Ямал» шесть направлений. Напомним, основным собственником данного авиаперевозчика является департамент имущественных отношений ЯНАО — 97,6% акций. К слову, авиакомпания «ЮТэйр», которая частично принадлежит правительству ХМАО, получит в 2019 году федеральные субсидии на 23 маршрута.

Тем временем правительство ЯНАО без внешней помощи компенсирует часть затрат АК «Ямал» по ряду популярных направлений. С октября 2018 года запущены 16 новых субсидируемых авиарейсов по России и региону. В сетку субсидированных правительством ЯНАО маршрутов входит 24 направления.

Это рейсы в Санкт-Петербург, Уфу, Екатеринбург, Новосибирск, Омск из Салехарда, Надыма, Ноябрьска или Нового Уренгоя — туда и обратно, а также в Тюмень и Москву из Надыма и Ноябрьска и в Тюмень из поселка Толька и города Тарко-Сале.

На пресс-конференции в декабре 2018 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил о возможной компенсации части расходов на рейсы из крупных ямальских городов в Симферополь и в Краснодар.

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