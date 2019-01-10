Додон обещал решить проблему поставок молдавских товаров в РФ за пару дней

Кишинёв, , 19:29 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон пообещал молдавским экономическим агентам решить в течение нескольких дней проблему поставок продукции на российский рынок транзитом через территорию Украины, возникшую после того, как правительство России ввело запрет на импорт украинских товаров, а также товаров других стран, которые доставляются транзитом через Украину. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон заявил, что «взял под личный контроль урегулирование проблемы, и ее решение будет найдено в ближайшие дни».

Президент Молдавии добавил, что уже ведет переговоры с руководством России. 10 января он направил письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, сообщив, что такое решение «создало определенные затруднения для молдавского экспорта». «Данное постановление создало риски для определенных групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция, поскольку, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки», — отметил Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на санкции со стороны Киева российское правительство ввело ограничения на ввоз ряда украинских товаров, а также товаров других стран, поставляемых в Россию транзитом через территорию Украины. Это в первую очередь коснулось продукции, производимой в Молдавии и Приднестровье.

По первым оценкам, исполнение этого решения Дмитрия Медведева приведёт к сокращению объёмов экспорта из Приднестровья в Россию на 13 млн долларов. Кроме того,

большинство из пострадавших от решения Медведева молдавских предприятий-экспортеров — именно те, в отношении которых Россия отменила с 1 января по 30 июня 2019 г. пошлины на импорт из Молдавии свежей и консервированной плодоовощной, а также винодельческой продукции.

Эта мера поддержки молдавских предприятий была актом политической поддержки президента Молдавии Игоря Додона на приближающихся парламентских выборах в Молдавии 24 февраля, которая стала возможной по итогам встречи Додона с президентом России Владимиром Путиным. Постановление правительства России, таким образом, не только блокирует главный канал молдавского экспорта в Россию, идущий транзитом через соседнюю Украину, но и в принципе делает молдавскую продукцию неконкурентоспособной в России.

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