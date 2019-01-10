На каждого безработного костромича приходится 3 вакансии

Кострома, , 19:12 — REGNUM Количество вакансий в Костромской области превышает количество безработных в 3,5 раза, сообщает пресс-служба губернатора области. Такие данные предоставляет региональный департамент по труду и социальной защите населения.

На данный момент на учете в центрах занятости населения состоит 1715 костромичей, при этом открыто более 6000 вакансий. В пресс-службе отмечают, что самыми востребованными профессиями остаются:

швея,

водитель,

продавец,

повар,

тракторист,

ювелир,

станочник,

врач,

медицинская сестра,

учитель,

фельдшер.

Всего в прошлом году в центры занятости населения за работой обратились свыше 20 тысяч человек. Из них большая часть трудоустроены, около 700 человек по направлению служб занятости прошли профессиональное обучение. 1110 обратившихся по их желанию были задействованы в оплачиваемых общественных работах.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области количество безработных, которым назначено пособие, снизилось почти на 13%. В январе 2018 года таких костромичей насчитали 1753 человек, а в январе 2017 года — 1987 человек.

«В центре занятости сообщили, что уровень безработицы в Костроме стабильно снижается и остается ниже уровня соседей — Ярославля, Вологды, Иваново и Нижнего Новгорода», — передавало Kostroma.today.

В 2017 году в регионе было открыто 23,5 тысячи вакансий, более 23 тысяч костромичей нашли работу через центры занятости. Средний период сохранения свободной вакансии в службе занятости не превышал 4 месяцев.

«Это говорит о том, что в регионе — стабильная ситуация на рынке труда, а уровень безработицы является одним из самых низких как среди регионов Центрального федерального округа (7 место), так и по всей России (20 место)», — отметил председатель Федерации областной организаций профсоюзов Алексей Шадричев.