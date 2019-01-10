На Украине негде работать, работники едут в Россию — эксперт

Киев, , 19:08 — REGNUM Если Киев закроет избирательные участки при консульских учреждениях в России, тогда их надо закрыть и в Польше. Об этом 10 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко, комментируя закрытие Киевом избирательных участков на территории России.

«Свободное волеизъявление возможно только тогда, когда выборы проведут согласно действующему законодательству и Конституции Украины, т. е. на всех избирательных округах — или это Россия, или Польша, или другие. Почему мы тогда не отменяем выборы в Польше? Это абсолютно неверный и избирательный подход. Ну кто поедет голосовать в Грузию или в Финляндию, как заявил министр иностранных дел Климкин?» — задался вопросом Пустовойтенко.

Он сообщил, что в Россию на заработки едет много людей из западных областей, поскольку на Украине нет работы.

«Почему наши граждане выезжают в Россию, от хорошей жизни? В Украине негде работать. Люди едут на заработки. Наших людей заставляют быть рабами, в связи с тем, что власть не может создать достойную жизнь для наших граждан, в том числе дать достойную работу. Этого нет, они едут на заработки. Много людей, которые на сегодня работают в России, из западной Украины. Они правильно проголосуют и сделают правильный выбор в пользу своего государства… Это заробитчане, они вернуться в Украину, они преданы государству, сделают правильный выбор», — считает Пустовойтенко.

При этом он поддержал инициативу Киева ввести биометрические визы для граждан России.

«Рано или поздно мы перейдем к этой работе, чтобы усилить контроль за миграцией с переходом государственной границы как в одну, так и в другую сторону. Это нужно делать, ничего в этом страшного нет, если мы сегодня находимся в такой ситуации. Через определенное время мы могли бы сделать свободное пересечение нашей границы. Я на это надеюсь», — подытожил Пустовойтенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января министр Климкин объяснил закрытие пяти иностранных избирательных участков, созданных при украинских дипломатических учреждениях в РФ, необходимостью обеспечить безопасность украинским гражданам.

«Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые, несмотря на административное и пропагандистское давление, всё-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы… Можно не сомневаться, что все, кто примут участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — сказал Климкин.

Напомним, в октябре 2018 года Климкин допустил, что Украина введет биометрические визы для россиян. По словам министра, система биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с Россией эффективна.