Костромские семьи получили в 2018 году 14 гектаров земель

Кострома, , 18:58 — REGNUM В 2018 году многодетные семьи Костромской области бесплатно получили 133 земельных участка общей площадью в 14 гектаров, сообщает областное телевидение «Русь». Большинство семей оформляют участки под индивидуальное жилищное строительство.

Всего с начала действия закона участки под ИЖС оформили более 760 семей. Дома уже построены на 44 участках, на остальных идут подготовительные работы и возведение домов.

Отметим, что кроме многодетных семей бесплатные участки получают ветераны боевых действий, чернобыльцы, олимпийские чемпионы и другие категории льготников: ими зарезервировано 994 участка.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Костромской области потребовал от областного департамента по труду и социальной защите населения узнать, почему многодетные семьи продают земли, а не строят на них дома. Так, за период с 2015 по 2018 годы многодетные семьи продали 75 подаренных им участков, еще 26 — выставлены на продажу.

«В связи с чем не используется земля — семье не хватает собственных ресурсов для начала строительства или потому, что пока нет электричества, воды и газа? Наличие подготовленной инфраструктуры значительно повлияет на активизацию строительства», — отметил Сергей Ситников.