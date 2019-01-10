Таджикская госавиакомпания отправила сотрудников в отпуск без содержания

Душанбе, , 18:56 — REGNUM Большая часть сотрудников таджикистанского национального авиаперевозчика «Таджик Эйр» отправлены в неоплачиваемый отпуск, сообщают сегодня, 10 января, местные СМИ.

В авиакомпании признали, что прибегнуть к такой мере пришлось из-за финансовых проблем перевозчика. Сотрудники тем временем утверждают, что их заставили написать заявления о выходе в отпуск без содержания. Кроме того, они сообщили, что компания задолжала работникам заработную плату за три месяца — их труд не оплачивался с сентября 2018 года.

Тем временем в компании частично признали факт невыплат: «В период этой сложной финансовой ситуации, возможно, мы не могли платить некоторым сотрудникам, но авиакомпания со всеми рассчитывается».

Как пояснил пресс-секретарь компании Азиз Хайруллоев, в отпуск без содержания отправлены те сотрудники, которые остались без работы из-за приостановки рейсов. «Таджик Эйр» подчеркивает, что все они будут возвращены к работе, когда полеты восстановятся: «В ближайшее время мы ожидаем кардинальных изменений в деятельности авиакомпании, а дальше, по улучшению ситуации, состоится возврат сотрудников на свои рабочие места». Головной офис компании работает в штатном режиме.

Напомним, что в начале января 2019 года государственная «Таджик Эйр» приостановила выполнение рейсов по всем зарубежным направлениям, а также внутренний рейс Душанбе-Ходжент. Полеты по российскому направлению — в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут и Новосибирск — переданы частной компании «Сомон Эйр».

Напомним, что национальный авиаперевозчик пребывает в сложном финансовом положении. Ради спасения компании от банкротства правительство страны готово передать акции, которые сегодня на все 100% принадлежат государству, в частные руки. Специальную программу государственной поддержки открытого акционерного общества «Таджик Эйр» на 2018−2023 годы правительство страны утвердило 25 сентября 2018 года.

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