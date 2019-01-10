Президент Киргизии: Нужно увеличить количество банкоматов и POS-терминалов

Бишкек, , 18:51 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поручил председателю национального банка Толкунбеку Абдыгулову увеличить количество банкоматов и POS-терминалов в рамках объявленного Года развития регионов и цифровизации. Об этом сегодня, 10 января, сообщила пресс-служба главы государства.

Также киргизстанский лидер обсудил с главой финансового регулятора ситуацию на валютном рынке и в банковском секторе республики, проводимую нацбанком денежно-кредитную политику и меры по обеспечению стабильности курса национальной валюты.

По словам Абдыгулова, с начала 2018 года и до 8 января 2019 года курс доллара США относительно киргизской нацвалюты вырос на 1,5% — с 68,84 до 69,84 сома. Для смягчения разницы национальный банк в 2018 году провел девять валютных интервенций по продаже $168,25 млн и две интервенции по покупке $20,55 млн.

В свою очередь президент Жээнбеков акцентировал внимание на необходимости сохранения эффективного курса национальной валюты, импорто-экспортных операций и баланса выплат. А также отметил необходимость мониторинга национальным банком ситуации на международных финансовых рынках для максимального снижения рисков от возможных внешних шоков для национальной экономики.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2018 года августа 2018 года министерство экономики Киргизии сообщило о готовящемся законопроекте, увеличивающем ставку налога с продаж с 2% до 5% при осуществлении денежных расчетов за наличные средства.

По мнению предпринимателей, эта инициатива была направлена на лоббирование интересов банков, которым выгодно, чтобы малый и средний бизнес чаще использовал их POS-терминалы в своей работе с клиентами. Эксперты также выступили против этой законотворческой инициативы из опасений, что это может привести к «банкротству половины бизнеса в Киргизии».

Читайте также: «Увеличение налога с продаж»: половина бизнеса в Киргизии обанкротится

Впоследствии, в сентябре 2018 года стало известно о том, что министр экономики Олег Панкратов поручил отозвать этот законопроект и выступил с предложением ввести мораторий на другие законопроекты, которые могут ухудшить положение бизнес-субъектов, работающих на территории республики.