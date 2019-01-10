Горы отходов: мэрия Краснодара пытается вернуть контроль за вывозом мусора

Краснодар, , 18:38 — REGNUM Обращение с просьбой передачи контрольных и надзорных полномочия за работой «Мусороуборочной компании» администрации Краснодара готовят власти города к министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Об этом глава города Евгений Первышов сообщил 9 января на аппаратном совещании в администрации Краснодара, сообщила пресс-служба главы города.

Ситуацию с вывозом мусора в городе глава Краснодара оценил как сложную, отметив, что праздничные дни наглядно продемонстрировали низкий уровень вывоза отходов с контейнерных площадок по всему городу.

«Вокруг самих площадок нередко копятся горы мусора, образуются целые свалки. Мы выделили из бюджета Краснодара деньги на уборку контейнерных площадок. Это улучшит ситуацию, но проблему не решит. Так как надзорных и контрольных полномочий в вопросе утилизации твердых коммунальных отходов у администрации города нет», — сказал глава города.

Первышов подчеркнул: мэрия должна иметь возможность контролировать и проверять работу по вывозу мусора с территории муниципалитета. При том, что с января 2019 года Краснодару возвращены полномочия по содержанию контейнерных площадок, на эти цели в бюджете заложено 50 млн рублей.

Отметим, что региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Краснодарской зоне, в которую входят собственно Краснодар и Динский район, является ОАО «Мусороуборочная компания». По данным мэрии Краснодара, на 9 января рядом с контейнерными площадками в Краснодаре скопилось порядка 200 тыс. куб. м мусора.