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Киев: МВФ будет помогать Украине проводить большую приватизацию

Экономика

Приватизация начнется в 2019 году

Киев, 10 января 2019, 18:14 — REGNUM  МВФ будет помогать Украине проводить большую приватизацию, заявил исполняющий обязанности главы фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров по итогам встречи с представителем МВФ на Украине Йостом Люнгманом, сообщает 10 декабря «Укринформ».

По его словам, у киевского режима возникают проблемы, которые не дают совершиться большой приватизации. Именно от этих проблем Киев будет избавляться совместно с МВФ. Трубаров добавил, что большая приватизация начнется в 2019 году.

Глава ФГИ отметил, что препятствием к проведению приватизации являются судебные иски.

Напомним, киевский режим после государственного переворота в 2014 году не стал развивать украинскую экономику, а начал получать средства только за счет кредитов и продажи государственных объектов, в том числе крупнейших, таких как «Турбоатом».

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Украина и МВФ
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