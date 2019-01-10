Киев: МВФ будет помогать Украине проводить большую приватизацию

Киев, , 18:14 — REGNUM МВФ будет помогать Украине проводить большую приватизацию, заявил исполняющий обязанности главы фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров по итогам встречи с представителем МВФ на Украине Йостом Люнгманом, сообщает 10 декабря «Укринформ».

По его словам, у киевского режима возникают проблемы, которые не дают совершиться большой приватизации. Именно от этих проблем Киев будет избавляться совместно с МВФ. Трубаров добавил, что большая приватизация начнется в 2019 году.

Глава ФГИ отметил, что препятствием к проведению приватизации являются судебные иски.

Напомним, киевский режим после государственного переворота в 2014 году не стал развивать украинскую экономику, а начал получать средства только за счет кредитов и продажи государственных объектов, в том числе крупнейших, таких как «Турбоатом».