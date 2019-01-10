КСП Петербурга проверит метро, Михайловский театр и Исаакиевский собор

Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга обнародовала план своей работы на 2019 года. Согласно документу, в наступившем году объектом внимания аудиторов станут несколько знаковых для города объектов и учреждений культуры.

В частности, во второй половине 2019 года будет организована выборочная проверка законности, эффективности и целевого использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга профильными комитетами Смольного и ГУП «Петербургский метрополитен» при строительстве вестибюлей станций метро «Звенигородская», «Обводный канал», «Международная», «Бухарестская», «Волковская».

А в первой половине года пройдет выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности и законности использования собственности Санкт-Петербурга государственным академическим театром оперы и балета им. М.П.Мусоргского — Михайловским театром.

В 3-м квартале 2019 года проверка ждет Государственный музей памятник «Исаакиевский собор», Государственный музей-заповедник «Павловск» и ЦПКО им. С.М. Кирова.

Проверкам подвергнутся ряд районных администраций, госучреждений и городских больниц.

Также продолжатся начатые в 2018 году проверки соблюдения законности при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове («Газпром Арена»), проверки деятельности ГУП «Горэлектротранс» и администрации Петроградского района.

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