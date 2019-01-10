Новый этап: «Россия становится интересной для китайских инвестиций»

Москва, , 17:34 — REGNUM Рост торгового сотрудничества между Китаем и Россией привёл к определённому дисбалансу в отношениях двух стран, исправить который поможет привлечение китайских инвестиций в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Помочь выравниванию положения может инвестиционное взаимодействие, а именно — привлечение инвестиций из КНР в Россию. В последние год-два ситуация в экономике КНР существенно изменилась. В стране растёт средний класс, повышаются требования к качеству продукции, повышается уровень экологичности в производстве, растёт себестоимость производства», — заявил Манкевич.

«В результате для китайского бизнеса начинает расти инвестиционная привлекательность зарубежных рынков, причём рынков, где уже есть определенный уровень качества производства. Безусловно, Россия в этом отношении становится все более интересна китайским инвесторам и это необходимо использовать», — пояснил он.

Указанный дисбаланс выражается в том, что Китай остаётся крупнейшим торговым партнером России, а сама Россия занимает десятое место по этому показателю среди партнёров Китая. В таких условиях Москве следует стимулировать переход торговых отношений в новое качество: поскольку Китай уже является стратегическим партнером РФ, будут вполне уместны различные программы, прежде всего на региональном уровне, ориентированные на китайские инвестиции от среднего бизнеса.

«Это могут быть специальные режимы — налоговые, таможенные и иные, специально для китайских производственных компаний. Конечно, такие программы должны предусматривать и защиту российских интересов, но инструмент вполне может оказаться очень интересным для китайского бизнеса. В результате, экономические связи, прежде всего, производственные, а не только торговые, обеспечат стабильность во всех сферах отношений между Россией и Китаем», — пояснил Манкевич.

В середине декабря 2018 года товарооборот России и Китая превысил 100 млрд долларов. По словам официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна, эта цифра стала «историческим рекордом».