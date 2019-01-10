Украинский застройщик: коррупция мешает развитию строительства

Киев, , 17:35 — REGNUM Финансово-банковская система Украины не позволяет развиваться строительному рынку, заявил глава киевской строительной компании «Омокс» Алексей Кулагин, сообщает 10 января «112 Украина».

По его словам, украинские банки выдают кредиты по очень высоким ставкам: в 2−3 раза выше уровня средней доходности бизнеса, также кредиты недоступны и простым гражданам. Это приводит к снижению темпов строительства, хотя, как считает Кулагин, строительная сфера могла бы стать источником роста украинской экономики.

Другим фактором, ограничивающим строительную область на Украине, Кулагин считает коррупцию.

Напомним, системный кризис на Украине начался после государственного переворота в 2014 году. Под громкие слова о «независимости» и «евроинтеграции» киевский режим обвалил украинский автопром, разорвал отношения с выгодными партнерами и провел множество деструктивных реформ.