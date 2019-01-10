Тула: на заводе «Балтика» с производства сняли 434 тыс. литров пива

Тула, , 17:21 — REGNUM 434 тыс. 400 литров пива снято с производства на заводе компании «Балтика» в Туле. Об этом 10 января сообщила пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора. Решение было принято по итогам плановой проверки, которую специалисты ведомства провели на предприятии филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — «Тульский пивзавод» в декабре 2018 года.

При проверке инспекторы выявили нарушения требований технических регламентов при производстве пива. Так, с производства были сняты две партии пива «Бархатное фирменное» объемом 434 тыс. 400 л — выяснилось, что для изготовления напитка использовалось сырье с истекшим сроком годности. Также было снято с производства пять партий сырья объемом 156,2 кг из-за выявленных нарушений маркировки и одна партия солода карамельного объемом 21 кг с истекшим сроком годности. Нарушения инспекторы выявили и в условиях работы сотрудников предприятия: на отдельных рабочих местах в производственных цехах установлены превышения допустимых уровней шума, заниженный уровень искусственной освещенности. Нарушение санитарных требований проверяющие нашли в медпункте и столовой. Выяснилось, что у предприятия отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту зон санитарной охраны Китаевского водозабора.

При этом, отметили в ТУ Роспотребнадзора, результаты лабораторных испытаний показали, что 11 образцов сырья и готовой продукции, упаковочные материалы, пробы воды отвечали требованиям технических регламентов. Тем не менее, в отношении ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и трех должностных лиц предприятия возбуждены дела об административном правонарушении, вручено предписание об устранении выявленных нарушений.