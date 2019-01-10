Четверг, 10 Января 2019 года
17:16:02 МСК

ФАС забраковала подрядчика строительства онкодиспансера в Севастополе

Экономика

Результаты конкурса на выбор исполнителя госзаказа отменены

Севастополь, 10 января 2019, 17:15 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба признала неправомерным и приостановила контракт с подрядчиком строительства многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Севастополе, стоимостью почти в 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, заявлено о многочисленных нарушениях заказчика — дирекции капитального строительства Севастополя, которые были допущены при оформлении конкурсной документации.

«Заказчику предписано аннулировать определение подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ… В срок до 15.01.2019 исполнить настоящее предписание и представить в ФАС России», — отмечается в решении контролирующего органа.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство онкодиспансера должно было начаться в 2017 году, однако проект не прошёл вовремя главгосэкспертизу. Его сметная стоимость была утверждена лишь в ноябре 2018 года. Дополнительные сложности также вызвало то, что лечебно-диагностический корпус находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Древний Херсонес Таврический».

По теме: Херсонес и застройка тормозят строительство онкодиспансера в Севастополе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить