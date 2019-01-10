ФАС забраковала подрядчика строительства онкодиспансера в Севастополе

Севастополь, , 17:15 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба признала неправомерным и приостановила контракт с подрядчиком строительства многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Севастополе, стоимостью почти в 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, заявлено о многочисленных нарушениях заказчика — дирекции капитального строительства Севастополя, которые были допущены при оформлении конкурсной документации.

«Заказчику предписано аннулировать определение подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ… В срок до 15.01.2019 исполнить настоящее предписание и представить в ФАС России», — отмечается в решении контролирующего органа.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство онкодиспансера должно было начаться в 2017 году, однако проект не прошёл вовремя главгосэкспертизу. Его сметная стоимость была утверждена лишь в ноябре 2018 года. Дополнительные сложности также вызвало то, что лечебно-диагностический корпус находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Древний Херсонес Таврический».

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