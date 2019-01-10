На переобучение старшего поколения в Ульяновской области потратят 200 млн

Ульяновск, , 17:07 — REGNUM В Ульяновской области до 2024 года порядка 3 тыс. жителей предпенсионного возраста смогут пройти дополнительное профессиональное обучение. В том числе в 2019 году данной услугой смогут воспользоваться 500 работающих граждан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Работа по переобучению будет идти в рамках региональной программы «Старшее поколение», входящей в национальный проект «Демография». Программа рассчитана на шесть лет, до 2025 года.

«Проект «Старшее поколение» направлен, в первую очередь, на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни человека, а также на повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного возраста», — говорится в сообщении.

Всего на реализацию программы переподготовки граждан предпенсионного возраста из консолидированного бюджета запланировано направить более 200 млн рублей. Из них областные средства составят свыше 10 млн рублей. Планируется, что в 2019 году из федеральной казны поступит 32,32 млн рублей и 1,7 млн рублей из областного бюджета. За шесть лет переобучение пройдут около 3 тыс. жителей региона, в том числе в 2019 году — 500 работающих граждан, за исключением индивидуальных предпринимателей.

Глава агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Светлана Дронова поясняет, что работники будут проходить переподготовку в течение трёх месяцев, профессии и направления определит сам работодатель. Будет выплачиваться 11 280 рублей стипендии, а работодатели смогут получать компенсацию затрат на обучение сотрудников — максимальная сумма составит 34 607 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ульяновский областной парламент принял законы в части льгот вне зависимости от выхода на пенсию: компенсация за коммунальные услуги и жилое помещение, возмещение расходов на оплату топлива для тех, кто живет в домах, где не предусмотрено центральное отопление, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, оплата проезда на железнодорожном пригородном транспорте, а также ряд ежемесячных выплат для данных льготников. По данным властей, это коснётся порядка 6 тыс. человек.

По последним данным Росстата (январь-сентябрь 2018 года), средний размер назначенных пенсий в России составил 13 383 рубля, в Поволжье — 12 785 рублей. В Ульяновской области средняя пенсия — 12 290 рублей.