ТПК «Орские заводы» в Оренбуржье признана банкротом

Орск, Оренбургская область, , 16:49 — REGNUM В Оренбургской области Арбитражный суд вынес решение по иску ВЭБ, который требовал признать финансово несостоятельной Торгово-промышленную компанию «Орские заводы». Судебная инстанция удовлетворила иск и признала ликвидируемого должника банкротом.

Также вынесено решение об открытии конкурсного производства. На 27 июня 2019 года назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении или завершении конкурсного производства в отношении должника.

«Установить вознаграждение конкурсному управляющему должника в размере 30 000 руб. ежемесячно за счет имущества должника.

Конкурсному управляющему включить требование государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в размере 1 723 565 641 руб. 51 коп., в том числе 919 999 130 руб. 95 коп. — основной долг, 362 582 499 руб. 04 коп. — проценты, 440 984 011 руб. 52 коп. — неустойки, в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания «Орские заводы», — указано в резолютивной части документа судебной инстанции.

Добавим, в конце 2018 года Орск посетили представители Внешэкономбанка, которые оценили ситуацию на предприятиях, получавших от ВЭБа кредитную поддержку.

Первый заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Кузовлев ознакомился с производственными мощностями завода газовых и электроплит, завода холодильников и завода компрессоров, включая цех точного литья. Тогда ситуацию на ТПК «Орские заводы» признали кризисной.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, тогда губернатор Оренбуржья Юрий Берг в очередной раз обозначил свою принципиальную позицию по этому вопросу — производство необходимо сохранить. Он заявил, что готов бороться до последнего за судьбу предприятия, а если потребуется, то обращаться к высокопоставленным федеральным чиновникам и к самому президенту России.

Михаил Кузовлев согласился, что у ТПК «Орские заводы» есть будущее при условии сохранения целостности технологических линий и прихода инвестора, ориентированного на условия современного рынка.

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