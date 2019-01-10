Международные резервы РФ за последнюю неделю 2018 года выросли на $0,9 млрд

Москва, , 16:26 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 28 декабря составил $466,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 21 декабря международные резервы страны составляли $466 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $900 млн, или на 0,2%.

Как говорится в сообщении регулятора, рост показателя произошёл в результате положительной переоценки.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.