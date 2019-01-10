Эксперт: новый министр ЖКХ Крыма получил цейтнот и множество проблем

Симферополь, , 16:22 — REGNUM В Крыму есть множество острых и долгоиграющих проблем в сфере ЖКХ, которые до сих пор остаются нерешёнными, поэтому республиканские власти ищут человека, который смог бы сдвинуть их с мёртвой точки и наладить системную работу. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор АНО «ЖКХ контроль РК» Анатолий Петров, комментируя назначение пятого за последние пять лет министра ЖКХ.

«У нас эта сфера в целом и действия профильных чиновников в частности регулярно подвергаются серьёзной критике. Проблемой номер один является ситуация с обращением отходов, так называемая мусорная реформа. Также очень острыми остаются вопросы капитального ремонта домов и переселения из аварийного жилья», — отметил специалист.

По его словам, 2019 год самый сложный для местных властей, потому что в сентябре предстоят выборы и людям пора предъявлять конкретные результаты, а не обещания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министром ЖКХ Крыма был назначен бывший руководитель сочинского водоканала Дмитрий Черняев. Его предшественник Виталий Глотов продержался в кресле чуть более шести месяцев. До него в этой должности без особых успехов работали Марина Горбатюк, Сергей Карпов и Александр Жданов.

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