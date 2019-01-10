Пострадавший из-за пожара завод в Оренбуржье намерены восстановить

село Покровка, Оренбургская область, , 16:53 — REGNUM Сотрудники сгоревшего Оренбургского завода промышленного цинкования не пополнят ряды безработных. Сегодня, 10 января, в Новосергиевский район выезжали региональные чиновники, чтобы проанализировать ситуацию и в случае необходимости оказать помощь трудовому коллективу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минтруда региона, позиция собственника предприятия одна — восстановить завод и сохранить производство.

Трудовой коллектив задействуют в восстановительных работах, также людям предложат работу на двух других предприятиях холдинга «Уралэлектройстрой», именно в его состав входит завод промцинкования. Речь идет о 123 работниках. Оплата труда будет осуществляться в полном объёме.

Добавим, что Оренбургский завод промышленного цинкования был открыт в конце 2014 года. Производственная мощность составляла 80 тысяч тонн в год. Согласно информации, опубликованной на портале правительства региона, в новое предприятие компания «Уралэлектрострой», которой и принадлежит это производство, вложила 1,3 млрд рублей. В лизинг брали только оборудование, все остальное возвели за счет собственных средств.

На церемонии открытия особенно отметили экологическую безопасность предприятия, в частности, современный и экономичный метод антикоррозийной защиты, при использовании которого цинк является совершенно безопасным для окружающей среды.

Тем временем в соцсетях активно обсуждается ситуация, возникшая вокруг предприятия. Например, говорится о том, что местные жители были против строительства завода в непосредственной близости с жилыми домами. Пользователи опасаются за здоровье населения, проживающего рядом со сгоревшим предприятием. В селе также выражают опасения, «ведь цинк горел, а при его горении образуется оксид цинка, который опасен для здоровья». Люди говорят, что во время пожара от едкого дыма нечем было дышать. Между тем, по официальным данным, превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано.

Примечательно, что завод, который планируют восстановить, находится на грани банкротства. С исковым требованием признать финансово несостоятельным предприятие в селе Покровка выступил Сбербанк. Сумма исковых требований составляет более 6 млрд рублей.

Напомним, вечером 9 января в Оренбуржье горел завод промцинкования. Огонь уничтожил 7 тысяч квадратных метров.

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