В Италии бизнесмен не может найти строителей на зарплату в 2000 евро

Тревизо, Италия, , 16:02 — REGNUM Предпринимателю из Тревизо Нерео Паризотто не удается найти для реализации своего проекта рабочих-строителей, несмотря на предложенную зарплату почти в 2000 евро с учетом премий, передает Corriere della Sera в четверг, 10 января.

Издание отмечает, что предприниматель размещал объявление о поиске 30 работников в том числе и на своей странице в Facebook. На это предложение откликнулись лишь 15 человек, но половина из них находились в других регионах страны. Семь работников были приняты на работу незамедлительно.

Паризотто сообщил журналистам, что в последние месяцы был вынужден отказаться от 40% возможных контрактов из-за нехватки рабочей силы. Это не первый подобный случай, напоминает издание. Впрочем, ранее в некоторых случаях оказывалось, что бизнесмены несколько приукрашивали предлагаемые условия работы.