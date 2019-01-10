Жители Ростовской области планируют экономить электричество

Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM С 1 января 2019 года в связи с повышением ставки налога НДС с 18% до 20% в Ростовской области выросли тарифы на электроэнергию. Об этом информирует ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Так, стоимость 1 кВт/ч для жителей многоквартирных домов, пользующихся газовыми плитами, увеличится на 6 копеек в пределах социальной нормы и составит 3 рубля 89 копеек. За 1 кВт/ч, потребленный сверх соцнормы, придётся заплатить на 9 копеек больше — 5 рублей 43 копейки.

Для горожан, проживающих в домах с электрическими плитами, а также жителей сельских территорий, 1 кВт/ч вырос в цене на 4 копейки — до 2 рублей 72 копеек (в пределах социальной нормы).

Потребители, вышедшие за границы соцнормы, будут оплачивать по 3 рубля 80 рубля копеек за 1 кВт/ч, что на 6 копеек больше по сравнению с 2018 годом.

Некоторые жители Дона высказались о нововведении в социальных сетях, отметив, что планируют экономить электричество.