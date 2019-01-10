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Власти Италии могут национализировать банк Carige

Экономика

Carige – 10-й по величине банк в Италии

Рим, 10 января 2019, 15:41 — REGNUM  Власти Италии рассматривают возможность национализации столкнувшегося с финансовыми трудностями банка Carige, но окончательное решение пока не принято, передает Il Messaggero в четверг, 10 января.

Представитель правящего «Движения 5 звезд», заместитель премьер-министра Джанкарло Джорджетти заявил, что считает национализацию единственным выходом.

Поддерживает национализацию и лидер правящей партии, вице-премьер и министр экономического развития Луиджи Ди Майо: по его словам, правительство может впервые в истории современной Европы помочь возобновлению работы банка и обеспечить более выгодные кредитные ставки для граждан и бизнеса.

Ранее власти создали фонд в размере 1,3 млрд евро для экстренных расходов финансовой организации. Carige — 10-й по величине банк в Италии. Осенью 2018 года власти Италии уже выделяли средства для поддержки работы Carige, но нормализовать ситуацию не удалось. Наблюдатели связывают проблемы банка с низким качеством управления и неспособностью (по другой версии — нежеланием) избавиться от «плохих» долгов.

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Экономика Италии
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