Скандально известная ивановская компания «Медтехника» выставлена на продажу

Иваново, , 15:39 — REGNUM Ивановское АО «Медтехника», 100% акций которой принадлежат правительству Ивановской области, выставлено на продажу.

Торги состоятся 8 февраля в аукционном доме на проспекте Ленина в Иванове: на продажу выставлено основное производственное здание, лабораторию, гараж и земельный участок. Начальная цена составляет чуть менее 23 млн рублей, сообщило IvanovoNews 10 января.

АО «Медтехника» было учреждено правительством Ивановской области, которое является и владельцем 100% акций. На сайте компании написано, что она является «самым крупным предприятием по комплексному техническому обслуживанию медицинского оборудования в Ивановской области».

Но широкую известность эта компания получила после возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего директора департамента здравоохранения Ивановской области Светланы Романчук — ее обвиняли в том, что она «незаконно установила дискриминационные условия, ограничивающие конкуренцию для неопределенного круга организаций, желающих оказывать бюджетным учреждениям здравоохранения Ивановской области услуги по техническому обслуживанию медицинской техники», а проще говоря — продвигала интересы областной компании «Медтехника». Как сообщало ИА REGNUM, приговор по делу Романчук суд вынес в конце декабря 2018 года, ей назначен штраф в 250 тыс. рублей.

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