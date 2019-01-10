В Южной Корее налоговые поступления превысили государственный план

Сеул, , 15:38 — REGNUM Налоги, выплаченные в Южной Корее до ноября 2018 года, превысили государственный план, сообщает TV Chosun.

Согласно отчету министерства стратегии и финансов Республики Корея, с января по ноябрь 2018 года государственная казна от выплаченных налогов пополнилась на 279,9 трлн вон (~$250,2 млрд), что на 28 трлн вон (~$25 млрд) больше, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Коэффициент прироста налоговых поступлений составил 104,4%, что на 4,1% больше, чем в 2017 году.

В ноябре прошлого года налоговые поступления составили 16,5 трлн вон (~$14,7 млрд), что на 1,5 трлн вон (~$1,3 млрд) больше, чем годом ранее. Это связано с увеличением подоходного налога и налога на прибыль.

Кроме того, по состоянию на ноябрь 2018 года профицит государства составил 5,5 трлн вон (~$4,9 млрд). Однако долг центрального правительства составил 667,3 трлн вон (~$596,3 млрд) .