Тверской вагоностроительный завод получит крупнейший заказ на 237 млрд руб

Москва, , 15:30 — REGNUM Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) получит заказ на сборку более 3,7 тысячи пассажирских вагонов для обновления подвижного состава Российских железных дорог, который станет одним из крупнейших сделок в истории в отрасли вагоностроения. Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, контракт между ОАО «РЖД» и Трансмашхолдингом, в состав которого входит ТВЗ, может быть заключён уже в ближайшее время.

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Стоимость сделки оценивается в 237 млрд рублей, срок — в семь лет. Большинство вагонов, которые планируется собрать в рамках контракта, — это одно‑ и двухэтажные существующие модели и новые одноэтажные вагоны с люлечной тележкой и автономным электроснабжением. Остальные модели еще разрабатываются.

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Собеседник издания отметил, что ТВЗ был выбран единственным поставщиком, хотя собирать вагоны предлагали и зарубежные компании, такие как испанская Talgo. Однако предпочтение было отдано производству вагонов на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Российские железные дороги представили разработанный концепт новых плацкартных вагонов. В них появятся модульные пространства и пассажирские места со шторками. Так, полки в новых современных вагонах похожи на диваны с подголовниками, а в интерьере использованы светлые тона. В туалетах предусмотрены гигиенические души, пеленальные столики, сушилки для рук и иные удобства. Обновлять вагоны РЖД планируют с 2019 года.