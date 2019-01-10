ЦБ РФ установил факты незаконных операций в банке из Карачаево-Черкесии

Москва, , 15:27 — REGNUM Кредитная организация АО «К2 Банк» из Карачаево-Черкесии уличена в проведении сомнительных операций. Центробанк выявил в деятельности руководства банка и его собственников признаки вывода активов путем кредитования заемщиков, которые имели сомнительную платежеспособность. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ, опубликованном 9 января.

Полученную в результате проверочных мероприятий информацию Центробанк направил в Генпрокуратуру, СК РФ и МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений в отношении должностных лиц «К2 Банка».

Читайте также: Банк России лишил лицензии «К2 Банк» из Карачаево-Черкесии

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 года Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у АО «К2 Банк». По данным регулятора, кредитная организация систематически «нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность», подвергал угрозе интересы своих кредиторов.

Напомним, АО «К2 Банк» — небольшой по размеру активов региональный банк c головным офисом в Карачаево-Черкесии. По состоянию на конец ноября 2018 года активы кредитной организации составляли, по оценкам регулятора, 1,246 млрд рублей. Между тем обязательства банка перед клиентами составляли 2,323 млрд рублей.