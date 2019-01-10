Ростовская область нуждается в рабочих руках

Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM В Ростовской области сформирован список самых востребованных на рынке труда профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования. В списке — 72 специальности.

Так, в список включены такие специальности, как арматурщик, бетонщик, каменщик, маляр, столяр, матрос, машинист. Среди приоритетных также воспитатель в детских садах, лаборант, пекарь, портной, парикмахер, программист.

В настоящее время на Дону в 119 профессиональных образовательных организациях среднее образование получают около 68 тыс. студентов. За прошлый год в регионе подготовлено свыше 20 тыс. квалифицированных рабочих, служащих и специалистов, уточнили в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области.

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ИА REGNUM напоминает, что составленный в 2016 году список включал в себя широкий спектр рабочих профессий и должностей служащих. Во многом перечень схож с тем, который утверждён в 2019-м. Это автомеханик, администратор баз данных, арматурщик, бетонщик, каменщик, воспитатель в детском саду, косметолог, токарь, слесарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты сервиса по поиску работы Superjob.ru составили список наиболее востребованных в 2019 году в России профессий. Так, в связи с высоким темпом развития мобильных приложений продолжит расти спрос на разработчиков приложений для операционных систем iOS и Android, специалистов, занимающихся созданием интерфейсов различных платформ и сайтов, а также на специалистов по тестированию/QA и аналитиков данных.