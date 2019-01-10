Медведев отверг путь самоизоляции России на рынке ПО

Москва, , 15:21 — REGNUM Разработка в России альтернатив зарубежному программному обеспечению (ПО) не означает, что страна стоит на пути самоизоляции. Об этом в ходе совещания по развитию отечественной мобильной операционной системы (ОС) заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, очевидно, что ни у одной страны мира нет отдельного пути в цифровой мир.

«То, что мы создаем альтернативы иностранным продуктам — вовсе не означает, что мы собираемся встать здесь на путь самоизоляции», — цитирует слова Медведева РИА Новости.

Российский премьер-министр добавил, что такой путь был бы нецелесообразным для страны. В то же время глава правительства РФ подчеркнул, что создание отечественной мобильной ОС послужит делу защиты персональных и коммерческих данных граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переход госкомпаний на отечественное программное обеспечение в Кремле считают вопросом киберсуверенности страны.

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