Топливо для китайского реактора CFR-600 будет производиться в Электростали

Москва, , 15:17 — REGNUM Новый производственный участок для фабрикации тепловыделяющих сборок для китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600 разместится на Машиностроительном заводе в городе Электросталь, сообщает 10 января пресс-служба компании «ТВЭЛ».

Российское предприятие подписало контракт на поставку ядерного топлива с китайской CNLY (входит в корпорацию CNNC) для строящегося энергоблока в провинции Фуцзянь.

«Российские специалисты будут производить фактически новый тип топлива по китайскому дизайну. И в этом смысле нашей команде пришлось разрабатывать контракт почти с нуля с учетом всей специфики проекта», — сообщил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

По его словам, переговоры с китайскими партнерами продолжались практически непрерывно с июня прошлого года. В итоге контракт удалось согласовать в рекордные сроки благодаря слаженной работе команды Росатома и конструктивной позиции китайских партнеров.

Стороны заключили контракт в рамках выполнения соглашения между правительствами России и Китая о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации на территории КНР демонстрационного реактора на быстрых нейтронах. В пресс-службе российского предприятия пояснили, что это соглашение является частью масштабной комплексной программы сотрудничества в сфере атомной энергетики на ближайшие десятилетия. Она предусматривает серийное сооружение новейших российских энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1200, относящихся к поколению 3+, на двух площадках в Китае (АЭС «Тяньвань» и АЭС «Сюйдапу»).

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