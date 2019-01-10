Излишний демарш: об иске «Нафтогаз» к Газпрому

Москва, , 15:13 — REGNUM В $12 млрд «Нафтогаз» оценивает потерю рыночной стоимости своей газотранспортной системы в случае, если экспортные потоки Газпрома полностью будут переключены с украинской ГТС на новые газопроводы. Текущую стоимость ГТС компания оценивает в $14 млрд, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«При этом не скрывается, что подача иска имеет целью подвигнуть Газпром к заключению долгосрочного транзитного контракта, поскольку действующий контракт истекает в 2019 году. Украина заинтересована в сохранении газового транзита через свою ГТС. В этом случае иск будет отозван», — полагает эксперт.

По его мнению, перспективы данного иска сомнительны. Во-первых, довольно трудно будет доказать и защитить в суде текущую рыночную стоимость ГТС и обосновать величину потери в заявленном объеме.

Во-вторых, при текущем и планируемом Газпромом объеме газового экспорта в Европу, новые газопроводы не смогут полностью заместить украинский транзит и надобность в нем сохранится как минимум в качестве резервной мощности.

«Следовательно, объемы и тарифы транзита газа через украинскую ГТС остаются предметом торга и переговоров между «Нафтогазом» и Газпромом. Исходя из этой оценки, новый иск «Нафтогаза» выглядит излишним демаршем, имеющим мало практического смысла», — считает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, «Нафтогаз» назвал условия отказа от очередного иска к Газпрому. Украинская компания хочет взыскать с Газпрома $12 млрд.

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