ЦБ и ФАС вынесли предупреждение банкам

Москва, , 15:23 — REGNUM Недобросовестная конкуренция на рынке вкладов может стать основанием для антимонопольного расследования. Об этом говорится в предупреждении российским банкам, опубликованном 10 января на официальном сайте ФАС.

ФАС вместе с Банком России обратила внимание банков на недопустимость ухудшения потребительских свойств по уже заключенным договорам, чем бы оно ни объяснялось. Так, некоторые банки сначала заметно увеличивают процентные ставки по вкладам, но потом различным образом ухудшают потребительские свойства вкладов, чтобы сократить размер взятых на себя обязательств.

Другие примеры недобросовестного поведения — снижение процентов, запрет на пополнение вклада или установление небольшой максимальной суммы пополнения, комиссия за пополнение вклада, снятие и перечисление денег со счетов. Пресечение такого поведения, чреватого подрывом доверия вкладчиков к банковской системе — один из приоритетов деятельности ФАС, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в феврале 2019 года выйдет законопроект о распространении на вклады в драгметаллах системы страхования, что должно сделать такие вклады более привлекательными на фоне вкладов в валюте.

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