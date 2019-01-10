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Мэрия Ярославля: О повышении стоимости проезда расскажем заблаговременно

Экономика

Власти уклонились от ответа на вопрос, когда подорожает билет в трамвае, автобусе и троллейбусе

Мэрия Ярославля: О повышении стоимости проезда расскажем заблаговременно
Мэрия Ярославля

Ярославль, 10 января 2019, 15:08 — REGNUM  Мэрия Ярославля не отрицает планы повысить стоимость проезда в общественном транспорте, но не называет дату и размер роста. Как сообщало ранее ИА REGNUM, за повышение тарифа для населения выступил директор «Яргорэлектротранса». По его словам «предприятие несет убытки». Экономически обоснованный тариф уже повышен.

Департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области установлена новая предельная величина стоимости проезда в общественном транспорте. Согласно ей Ярославль имеет право повысить стоимость проезда в течение года. В ближайшие дни таких мер предпринимать не планируется. О новых расценках и сроках жители будут проинформированы заблаговременно, — сказал начальник управления транспорта департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Сейчас проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе в Ярославле стоит 23 рубля, в маршрутном такси — 26.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор «Яргорэлектротранса» выступил за повышение стоимости проезда

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