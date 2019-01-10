Мэрия Ярославля: О повышении стоимости проезда расскажем заблаговременно

Ярославль, , 15:08 — REGNUM Мэрия Ярославля не отрицает планы повысить стоимость проезда в общественном транспорте, но не называет дату и размер роста. Как сообщало ранее ИА REGNUM, за повышение тарифа для населения выступил директор «Яргорэлектротранса». По его словам «предприятие несет убытки». Экономически обоснованный тариф уже повышен.

Департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области установлена новая предельная величина стоимости проезда в общественном транспорте. Согласно ей Ярославль имеет право повысить стоимость проезда в течение года. В ближайшие дни таких мер предпринимать не планируется. О новых расценках и сроках жители будут проинформированы заблаговременно, — сказал начальник управления транспорта департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Сейчас проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе в Ярославле стоит 23 рубля, в маршрутном такси — 26.

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