Процесс дедолларизации не легкий – мнение

Москва, , 15:03 — REGNUM Учитывая тот факт, что Россия пополняет бюджет за счет экспорта нефтепродуктов, то многие российские нефтегазовые компании начали представлять правительству планы по сокращению расчетов в долларах. Все дело в том, что всем известна агрессивная позиция США по отношению к России. Многочисленные санкции против нашей страны создают серьезные риски для нефтегазовых компаний-экспортеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Учитывая, что расчеты по экспорту/импорту нефтяных продуктов между странами производятся в долларах, то целесообразно стараться уходить от данной зависимости, чтобы максимально снизить риски. Процесс дедолларизации не легкий и сразу естественно отказаться от долларов невозможно в силу того, что это нанесет существенный удар по финансовые системы. Поскольку множество зарубежных партнеров пока все еще зависят от долларов.

С другой стороны, учитывая период с июня 2017 года по июнь 2018 года, хорошую годовую доходность показал портфель в юанях — 3.2%. При этом доходность долларов США за тот же период составила всего лишь 0,35%. Следуя выбранному курсу дедолларизации, доля доллара при международных расчетах должна сокращаться в пользу альтернативных валют», — пояснил эксперт.

Нужно понимать, что многое будет зависеть от итогов переговоров между США и Китаем по торговым соглашениям. В данном случае ЦБ РФ делает ставку на то, что страны придут к соглашению и Пекину не придется девальвировать юань, чтобы сохранить свою экономику. Что касается йены, то она является защитным инструментом в периоды неопределенности и сильной волатильности финансовых рынков.

«Естественно в портфеле присутствуют и валюты других стран (фунты стерлинги — 6.3%; канадские доллары — 2.9%; австралийские доллары — 1%). Такая диверсификация страхует финансовую систему России от рисков и процесс дедолларизации будет протекать менее безболезненно. Но это не означает, что долларов в системе вообще не будет. Особенно это никак не коснётся граждан, которые будут покупать доллары для различных целей», — отметил Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России снизил долю доллара в резервах до исторического минимума. Перевод российских резервов из доллара в евро, юани и иены за II квартал 2018 года составил $100 млрд.

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