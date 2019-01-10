В Подмосковье не ждут спада строительства из-за эскроу-счетов

Красногорск, , 16:10 — REGNUM Введение эскроу-счетов не приведёт к спаду строительства в малых городах, считает член комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Иван Жуков («Единая Россия»).

Комментируя новый закон, меняющий систему долевого строительства с 2019 года, он отметил, что изменения в законодательстве не смогут решить проблемы уже существующих дольщиков.

«Для этого работают уже другие механизмы. Так, в Московской области только за прошедший год было вручено более 10 тысяч ключей. Относительно рынка существует закон — «есть спрос — есть предложение», который работает и в малых городах, и в больших. Если поначалу можно ожидать некоторого снижения темпов строительства, то потом ситуация выправится, особенно если новая схема докажет свою эффективность», — подчеркнул он.

Жуков также добавил, что как любая новая технология, такие финансовые механизмы требуют «обкатки» и «отработки». Если практика пройдёт успешно, то можно будет рассматривать возможность внесения необходимых изменений в законы.

Напомним, Государственная дума РФ приняла закон, усиливающий контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства. С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов, возможность открыть которые появилась 1 июля 2018 года.