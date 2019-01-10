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На Ульяновской ветровой электростанции — 2 завершены испытания оборудования

Экономика

14 ветроэнергетических установок будут введены в эксплуатацию в конце 2019 года

Ульяновск, 10 января 2019, 14:50 — REGNUM  Специалисты Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) успешно завершили испытания оборудования Ульяновской ветровой электростанции — 2, подтвердив готовность нового объекта к вводу в работу в конце текущего года. Об этом 10 января сообщает пресс-служба предприятия.

Проектом электростанции предусмотрен ввод в эксплуатацию 14 ветроэнергетических установок общей установленной мощностью 50,4 МВт. Во время проектирования Ульяновской ВЭС-2 энергетики самарского и ульяновского филиалов АО «СО ЕЭС» принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании проектной документации и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям.

В ходе испытаний с включением Ульяновской ВЭС-2 на параллельную работу с ЕЭС России специалисты обеспечили устойчивую работу энергосистемы. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию станция станет дополнительным источником генерации для обеспечения электроснабжения потребителей в Димитровградском энергорайоне Ульяновской энергосистемы.

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